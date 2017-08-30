موعد انتهاء مهلة سداد رسوم " الأراضي البيضاء " للمتأخرين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، إصدار 87 أمر سداد لرسوم الأراضي للمتأخرين ممن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، لعدد 63 أرضا بمساحة 7.87 مليون متر مربع.

كما أكدت مصادر مطلعة، أن مهلة السداد المتاحة لهم ستنتهي في 27 من شهر رمضان للعام المقبل، موضحة أن المهلة المحددة لأصحاب الأراضي البيضاء غير المطورة للمدن الثلاث ” الرياض، جدة، وحاضرة الدمام ” في سداد الرسوم المفروضة على أراضيهم، تبدأ من تاريخ نشر قرار فرض رسوم الأراضي في أم القرى، وهو ما يعنى أن مهلة السداد تقدر بـ 9 أشهر وتسعة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

ومن بين الـ 87 أمر سداد لرسوم الأراضي للمتأخرين، استحوذت مدينة الرياض على 20 أمرا لـ 20 قطعة أرض لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد.