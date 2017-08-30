مارفيك: لم نقدم المستوى المطلوب أمام الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، أن الأخضر لم يقدم المطلوب منه أمام مضيفه الإمارات بتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح مارفيك، في تصريحات صحفية عقب المباراة، ” لم نقدم المستوى المطلوب، أكيد حزين على الخسارة، ولكن لابد وأن نستعد من الآن لليابان في الجولة الأخيرة من التصفيات “.

وأضاف: ” الشوط الثاني من المباراة كان سيئًا لنا، كان من الممكن تقديم أداء أفضل .. الواضح أننا نعاني من مشكلة بدنية، إذا أردنا الفوز والتأهل لابد من تحسين أنفسنا “.