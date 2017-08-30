وفاة رجلي أمن صعقا بالكهرباء في مخيم بمشعر عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة رجلي أمن صعقا بالكهرباء في مخيم بمشعر عرفات
توفي رجلا أمن من أفراد أمن المنشآت، أمس الثلاثاء، إثر تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات في مشعر عرفات.
وأكدت مصادر، أن الوفاة نتجت عن قيام أحد رجال الأمن بالاقتراب من لوحة حديدية داخل إحدى دورات المياه ليتعرض إلى الصعق الكهربائي بعد ملامسته إياها بيده، فيما تعرض زميله للصعق الكهربائي أيضاً خلال محاولته إنقاذه وإبعاده عن اللوحة.
وأوضحت المصادر أن رجلي الأمن المتوفيين يعملان بالمنطقة الشرقية ومتواجدان بمشعر عرفة للمساندة في أعمال المرور، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً فيه لكشف كل تفاصيله.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1909 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحمهم
درة البسامي[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمهم ويغفر لهم …ويتجاوز عنا وعنهم…
اللهم جازهم عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً…
اللهم اربط على قلوب ذويهم ومحبيهم …
درة البسامي[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 4 دقائق
الله اكبر الله اكبر الله اكبر….
لااله الا الله…
الله اكبر الله اكبر…
ولله الحمد…