وفاة رجلي أمن صعقا بالكهرباء في مخيم بمشعر عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توفي رجلا أمن من أفراد أمن المنشآت، أمس الثلاثاء، إثر تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات في مشعر عرفات.

وأكدت مصادر، أن الوفاة نتجت عن قيام أحد رجال الأمن بالاقتراب من لوحة حديدية داخل إحدى دورات المياه ليتعرض إلى الصعق الكهربائي بعد ملامسته إياها بيده، فيما تعرض زميله للصعق الكهربائي أيضاً خلال محاولته إنقاذه وإبعاده عن اللوحة.

وأوضحت المصادر أن رجلي الأمن المتوفيين يعملان بالمنطقة الشرقية ومتواجدان بمشعر عرفة للمساندة في أعمال المرور، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً فيه لكشف كل تفاصيله.