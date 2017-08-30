صحيفة صينية: المملكة والصين تتعاونان لاستكشاف مصادر اليورانيوم والثوريوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت صحيفة ” تشاينا دايلي ” الصينية، عن توقيع الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية مع الجهات المعنية في المملكة مذكرة تفاهم لاستكشاف وتقييم موارد اليورانيوم والثوريوم في المملكة، مع مواصلة التعاون في مشروعات الطاقة النووية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق خطوة أولى لتصدير مفاعلات تبريد الغاز ذات الحرارة المرتفعة إلى المملكة والإمارات، مشيرة إلى أن خط تجميع المنتج بدأ الشهر الماضي في الإنتاج بمقره الرئيسي في مدينة ” باوتو ” في منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين.

يذكر أن الصين والمملكة قد وقعتا في عام 2012، مذكرة تفاهم للتعاون في ‏الاستخدام ‏السلمي للطاقة النووية، في ظل سعي المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث ‏تكون الموارد النفطية مصدرًا للإيرادات، دون استهلاكها كوقود.