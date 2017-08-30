بالفيديو.. رد فعل صادم من مسافرين لتأخر إقلاع طائرة " السعودية " 5 ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تعرض المسافرون على متن إحدى رحلات الخطوط السعودية والتي تقلع من الصين إلى الرياض، لموقف غريب بعد احتجازهم لمدة 5 ساعات في ظروف غير ملائمة، ورفض السماح لهم بالنزول من الطائرة.

وأظهر الفيديو، رد الفعل الغاضب من المسافرين بسبب تأخر الرحلة غير المبرر، وزاد من غضبهم عدم تشغيل التكييف داخل الطائرة؛ على الرغم من كونه يعمل في مكان جلوس طاقم الطائرة –على حد قولهم-، ما دفعهم إلى الصراخ أكثر من مرة: ” احنا مش بهايم “.