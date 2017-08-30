أعمال هدم وترميم في البرج الطبي بالباحة تثير استغراب الأهالي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر أعمال هدم وترميم داخل مبنى البرج الطبي بالباحة.

وأثارت الواقعة، استغراب المغردين من القيام بتلك الأعمال بالرغم من حداثة المبنى والذي طال انتظار افتتاحه، فلم يمضي سوى القليل على افتتاحه ليتم البدء من جديد في أعمال الصيانة.

ووصف المغردون، الواقعة بأنها توحي أن المبنى لم يتم بناءه بالشكل الصحيح وتم بناءه من قبل شركات غير مؤهلة ويجب التحقيق مع المسؤولين عن المشروع والشركة المنفذة، فيما يرى آخرون أنه الواقعة تقع تحت بند الإسراف في المال العام وعقود لا تلتزم بالشروط الصارمة على المقاول.

وطالب المغردون، أمارة الباحة ووزارة الصحة ونزاهة بالتحقيق ومعرفة الأسباب فالبرج حديث البناء والكثير من العيادات موجودة داخل البرج وستسبب تلك الإعمال إلى إزعاج وإرهاق المرضى والمراجعين.