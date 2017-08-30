أحد يستضيف جدة استعدادا للقاء الفتح في كأس ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، مواجهة ودية ضد فريق جدة مساء الأربعاء، على ملعب النادي بالمدينة المنورة.

ومن المنتظر أن يخوض أحد أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد باستضافة فريق الفتح ضمن منافسات كأس ولي العهد يوم الخميس 16 ذو الحجة الجاري.

ويحرص الجهاز الفني في المباراة الودية مع فريق جدة على منح اللاعبين فرصة للتعود على أرض الملعب قبل اللقاء المرتقب, حيث أجرى الفريق تدريباته الأخيرة بقيادة المدرب عبد الوهاب ناصر الذي كثف جرعته البدنية وعقد محاضرة فنية للاعبين.