 إصابة شخصين في انفجار سيارة مفخخة بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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إصابة شخصين في انفجار سيارة مفخخة بالعراق

إصابة شخصين في انفجار سيارة مفخخة بالعراق
بغداد(صدى):

أصيب شخصان بجروح بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد، أمس الثلاثاء.
وأفاد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان، بأن السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع الكندي بشارع فلسطين, مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر

ولله الحمد

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