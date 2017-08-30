إصابة شخصين في انفجار سيارة مفخخة بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أصيب شخصان بجروح بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد، أمس الثلاثاء.

وأفاد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان، بأن السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع الكندي بشارع فلسطين, مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.