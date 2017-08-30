إصابة شخصين في انفجار سيارة مفخخة بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

إصابة شخصين في انفجار سيارة مفخخة بالعراق
أصيب شخصان بجروح بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد، أمس الثلاثاء.
وأفاد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان، بأن السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع الكندي بشارع فلسطين, مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 32 دقيقة
😷😷😷😷😷😷😷😷
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد