يونيسف: 180 مليون شخص محرومون من مياه الشرب في مناطق الصراعات - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسف “، على ضرورة أن يكون توفير المياه للأطفال أولوية في المناطق التي يعصف بها العنف والصراع وعدم الاستقرار.

وفي الأسبوع العالمي للمياه، سلطت اليونيسف الضوء على قيام الأطراف المتقاتلة بشكل معتاد بحرمان المجتمعات من الوصول إلى المياه، وذكرت أن أكثر من 180 مليون شخص، في الدول التي تعصف بها الأزمات، يفتقرون إلى مياه الشرب.

وحذرت المنظمة من أن احتمالات الحرمان من مياه الشرب بين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع خطرة تزيد بمقدار أربع مرات عن غيرهم.

وقال المسؤول باليونيسف سانجاي ويجيسيكيرا إن توفر المياه والصرف الصحي للأطفال، وخاصة في أوقات الصراع والطوارئ، حق لا ميزة.

وذكر أن عدم توفر المياه النظيفة والصرف الصحي يعني زيادة احتمال تفشي الأمراض القاتلة مثل الكوليرا.

وقالت اليونيسف إن سوريا شهدت خلال عام 2016 ثلاثين قطعًا متعمدًا للمياه على الأقل. كما دمر العنف في أجزاء من شمال شرق نيجيريا 75 في المئة من خدمات المياه والصرف الصحي.