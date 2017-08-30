فهد الهريفي ينسحب من البرنامج على الهواء مباشرة - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 29
أغسطس
ومين قال عندنا اعلام اصلا
خاصه في الرياضة ظلم وتحيز
والفلوس هي المحرك الوحيد
لا ثقافه ولا تاريخ ولا اخلاق
الهريفي الوحيد سيد الكلمه وملك رغم الجميع
لاااااااتعليق على غرور الهريفي
الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابوخالد1[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 34 دقيقة
ومين قال عندنا اعلام اصلا
خاصه في الرياضة ظلم وتحيز
والفلوس هي المحرك الوحيد
لا ثقافه ولا تاريخ ولا اخلاق
الهريفي الوحيد سيد الكلمه وملك رغم الجميع
حركات بزران[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاااااااتعليق على غرور الهريفي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد