 فهد الهريفي ينسحب من البرنامج على الهواء مباشرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

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فهد الهريفي ينسحب من البرنامج على الهواء مباشرة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 34 دقيقة

ومين قال عندنا اعلام اصلا
خاصه في الرياضة ظلم وتحيز
والفلوس هي المحرك الوحيد
لا ثقافه ولا تاريخ ولا اخلاق
الهريفي الوحيد سيد الكلمه وملك رغم الجميع

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 29 دقيقة

لاااااااتعليق على غرور الهريفي

[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر

ولله الحمد

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