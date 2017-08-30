 غضب عادل التويجري على المنتخب السعودي بعد الخسارة من الامارات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. غضب عادل التويجري على المنتخب السعودي بعد الخسارة من الامارات

غضب عادل التويجري على المنتخب السعودي بعد الخسارة من الامارات




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7810 ] نشر منذ 34 دقيقة

هدي ياوليد هدي لاتموت أنت الثاني تراها كو كو كورة😂😂😹

[ عدد التعليقات: 7810 ] نشر منذ 27 دقيقة

عادل يوم قال ليلة وقف شوي حسبته بيقول ليلة لوباقي ليلة
وبالنهاية قال ليلة قهر😩

[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر

ولله الحمد

[ عدد التعليقات: 1036 ] نشر منذ 16 دقيقة

الطبله والمكياج يتباكو نسيوا من ضيع المنتخب من المعيوف ولا الفرج سبب الهدف الثاني ولا العابد الاناني ولا عبدالملك خيبري الفاشل ذكروني ببكى 90 الف طاقيه مع نيشمورااا منافقين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *