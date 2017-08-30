حماس تبدي رغبتها في تحسين علاقاتها مع بشار الأسد وإيران - صحيفة صدى الالكترونية

غزة(صدى):

أعلن مسؤول جماعة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عن استعداد الجماعة لتحسين العلاقة مع النظام السوري من دون الدخول في أي محور.

وأشاد بـتطور العلاقة مع إيران، مؤكداً أنها هي «الداعم الأكبر» للجناح العسكري للجماعة، وقد سبق إعلان حماس عودة المياه إلى مجاريها مع إيران، خلال زيارة قام بها وفد من حماس رفيع المستوى إلى طهران مطلع أغسطس الجاري.

وكان النظام السوري من أبرز الداعمين لحماس، في إطار ما يعرف بـ ” محور المقاومة ” ، ومن خلفه طهران.

وتعاني ” حماس ” من تراجع دور حلفائها، بعد مقاطعة دولٍ عربية لقطر، على رأسها المملكة والإمارات ومصر، ما اضطرها إلى مغادرة الدوحة إلى بيروت بتنسيق مع ” حزب الله ” .