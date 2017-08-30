معهد البترول: تراجع مخزونات النفط الأمريكية 5.8 مليون برميل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 5.780 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي بينما توقع المحللون تراجعها 1.908 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 582 ألف برميل.

وأظهرت الأرقام أن استهلاك الخام بمصافي التكرير زاد 28 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 476 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 989 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 486 ألف برميل مقارنة مع توقعات بأن تتراجع 846 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 49 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.470 مليون برميل يوميا.