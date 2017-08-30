بالصور.. فريق طبى ينقذ قدم سبعينى من البتر بمستشفى الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكن فريق طبى جراحى بمشاركة استشارى التجميل والعظام بمستشفى الملك فهد، من إنقاذ قدم وساق رجل مقيم من البتر بعد التهابه وتهتك الكاحل الأيسر وفقد جلدى وعظمى بالكاحل الأيسر؛ مما أفقده الحركة والسير.

وقام الفريق الطبى المكون من الدكتور سالم باسلامه استشارى الجراحه العامه والدكتور عبد الهادى العمودى استشارى جراحه العظام والاليزاروف والدكتور ياسر بدرالدين استشارى جراحه التجميل؛ بتثبيت الكاحل بمثبت خارجى وتنظيف الأنسجة الميته، كما قام الدكتور ياسر بدر الدين بتغطيه الجزء المفقود من الكاحل؛ بشرائح جلديه من الساق واستغرقت الجراحه ساعتين ونصف.

وأفادت وحدة المتابعة بمستشفى الملك فهد، أن المريض الان في حاله مستقره ولله الحمد بعد نجاح العملية، وإنقاذ قدم وساق المريض من البتر.