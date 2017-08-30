عارضة أزياء تقتل ممثلا تركيا شهيرا وتنتحر (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انتحرت عارضة الأزياء التركية السابقة فيليز أكير، بعد قيامها بقتل الفنان والممثل التركي الشهير وطن شاشماز.

قامت أكير بإطلاق النار، مساء الأحد الماضي، في فندق كونراد بمنطقة بشكتاش، في إسطنبول، وعلى أثر ذلك قامت إدارة الفندق بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الحادث، بحسب صحيفة ” زمان ” التركية.

وعثرت الشرطة بمكان الواقعة على شاشماز، وأكير، مقتولين بالرصاص، وتبين أن الممثل التركي قُتل بثلاث رصاصات في ظهره، وبرصاصة واحدة قتلت أكير.

وتبين من اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة، أنه لم يدخل أحد الغرفة سوى أكير، وكشفت التحقيقات أنها قامت بقتل شاشماز، ومن ثم انتحرت.

يذكر أن أكير عادت إلى تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر، وشاشماز المتزوج من ياسمين أدالي، كان سيصبح أبًا، حيث أن زوجته حامل بشهرها الرابع.