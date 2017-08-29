داعش يقتل قطيعا من الجاموس في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل تنظيم داعش الإرهابي، قطيع جاموس بإحدى قرى ديالي بالعراق، لدفع الأهالي إلى النزوح الإجباري إلى أماكن أخرى.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالي، رعد الماس، إن التنظيم الإرهابي هاجم مراعي إحدى القرى في حوض حمرين، الواقعة على بعد 55 كلم شمال شرق بعقوبة، وقتل قطعان الجاموس رميًا بالرصاص، مشيرًا إلى أن إجمالي القطعان التي قُتلت بلغت 40 رأسًا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أهالي القرية يعتمدون على تربية الجاموس بشكل رئيسي، وأن داعش شن عليهم حربًا لقطع أرزاقهم، ودفعهم للنزوح القسري، مطالبًا الحكومة بتقديم تعويضات لهم، ووضع حدٍّ لخلايا داعش في حوض حمرين.