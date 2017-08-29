رئيس مجلس الوزراء المصري يصل جدة لأداء فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل إلى جدة مساء اليوم الثلاثاء، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل لأداء فريضة الحج.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر والسفير المصري لدى المملكة ناصر حمدي.