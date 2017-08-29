الدفاع المدني يجهّز دراجات نارية بأحدث التجهيزات لمباشرة أعمال الإطفاء - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

جهّزت قيادة قوات الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج، عدداً كبيراً من الدراجات النارية بأحدث التجهيزات، للقيام بمباشرة أعمال الإطفاء إضافة إلى عملها في الإشراف الوقائي ومتابعة اشتراطات السلامة في جميع منشآت إسكان الحجاج ومخيماتهم بالمشاعر وكافة الأماكن التي يتواجد بها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتستفيد قوات الدفاع المدني في حج هذا العام من قدرة فرق الدراجات النارية على اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولى لمباشرة الحوادث خصوصاً في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج وكذلك المناطق الجبلية، وتم تجهيز الدراجات النارية بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لأقرب الوحدات الميدانية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها وقبل تفاقمها.

ووفقاً لما ورد في خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج، تبدأ مهام فرق الدراجات النارية بالمشاعر قبل وصول الحجيج إلى المشاعر وتشمل القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، حيث تتولى كل فرقة من فرق الدراجات النارية متابعة إشتراطات السلامة في المخيمات في مساحة جغرافية محددة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات في المخيمات بما في ذلك سلامة التمديدات الراكبة ومتابعة المباسط والبوفيهات المتنقلة، الموجودة في هذه المساحة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

وتقوم فرق الدراجات النارية باتخاذ كافة الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، مثل فصل الكهرباء عن المربع الذي يقع الحادث به، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات الكائنة بالقرب من موقع الحادث، كما تتولى دوريات الدراجات النارية ضمن مهامها في الحج مسؤولية منع استخدام الغاز المسال في المشاعر المقدسة والتأكد من سلامة استخدام المواد البديلة للغاز وسلامة مخارج الطوارئ في مخيمات الحجيج.

وتقوم مجموعات الدراجات النارية لأعمال الإشراف الوقائي بتشغيل مآخذ الحريق والتأكد من قدرة القائمين على خدمة الحجاج بالمخيمات من استخدام وسائل الإطفاء وخراطيم المياه والتأكد من جاهزية هذه الوسائل في كل مخيم وصلاحيتها للاستخدام والمحافظة على بقاء مخارج الطوارئ مفتوحة، والتأكد من سلامة وجاهزية نظم الإنذار ومتابعة جاهزية خراطيم وبكرات الإطفاء بالمخيمات وعدم استخدام مياه الحريق في أي أغراض أخرى ومنع تخزين أو وضع أمتعة في الممرات الطولية أو العرضية بالمخيمات.

ولدى فرق الدراجات النارية للإشراف الوقائي الصلاحيات في مصادرة أي حاويات للغاز، والتأكد من سلامة مجاري تصريف مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى التدخل السريع، باستخدام وسائل المكافحة المتوفرة في المخيمات أو تجهيزات الدراجات النارية من وسائل الإطفاء وذلك من خلال جولات ميدانية مجدولة على مدار الساعة بكافة المشاعر المقدسة بما في ذلك شبكات الأنفاق ومناطق المجازر وغيرها من المواقع.

ومن خلال التجارب السابقة والخبرات المتراكمة للدفاع المدني فقد أثبتت فرق الدراجات النارية فاعلية كبيرة في تفقد متطلبات السلامة في المخيمات، إلى جانب دورهم المهم في التعامل مع حوادث المركبات والحافلات حيث تكون فرق الدراجات النارية دائماً هي الأسرع في مباشرة الحادث، قبل فرق الدعم والمكافحة الميدانية الأخرى حيث أن جميع الدراجات النارية مجهزة بطفايات الحريق اليدوية ومسدسات الإطفاء وأنظمة الاتصال اللاسلكي بما يتيح لقائدها التعامل مع الحادث في اللحظات الأولى من وقوعه إلى جانب تمرير المعلومة عن طبيعة الحادث وموقعه والدعم المطلوب وغيرها من التفاصيل إلى عمليات الدفاع المدني، وهو الأمر الذي يجعل من فرق الدراجات النارية بحق عين لعمليات مراكز الدفاع المدني بالمشاعر.