بالصور.. وفد من إدارة الدفاع المدني يزور مقر هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

بهدف التعاون في المجالات الخدمية والتباحث في آلية ادارة الازمات والكوارث من اجل تقليص وقت الاستجابة للبلاغات ورفع جودة العمل.

واستقبل الوفد معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر الدكتور محمد القاسم الذي رحب بالوفد مشيراً ان القطاعات الخدمية تعمل في الدولة لاهداف ورؤى واحدة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة والتي تحض على التعاون والتكافل في العمل الانساني.

ثم قام الوفد بجولة شملت مركز العمليات والسيطرة اطلع خلالها على ما تقدمه الهيئة من مشاريع وخدمات انسانية وتنموية.

من جانب اخر زار معالي رئيس الهيئة مركز العمليات الموحدة (911) وكان في استقباله عدد من القيادات حيث اطلع على تجهيزات المركز واستمع الى شرح مفصل عن عمل اقسام المركز.