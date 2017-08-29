امرأة تسرق زجاجات الكحول وتخبئها داخل ملابسها بأماكن حساسة (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة بأحد محال بيع الخمور، في ولاية لوزيانا الأمريكية، قيام امرأة بدينة، بسرقة عشرات الزجاجات من الكحول.

وأظهر فيديو متداول، امرأة تخبئ الزجاجات داخل ملابسها في أماكن حساسة من جسدها، متلفة حولها للتأكد من عدم رؤية أحد لها، وبعدها خرجت مسرعة قبل أن يفتضح أمرها.

وأعلنت شرطة مدينة شريفبورت مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفيد باعتقالها.