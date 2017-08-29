امرأة تسرق زجاجات الكحول وتخبئها داخل ملابسها بأماكن حساسة (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

امرأة تسرق زجاجات الكحول وتخبئها داخل ملابسها بأماكن حساسة (فيديو)
وثقت كاميرا مراقبة بأحد محال بيع الخمور، في ولاية لوزيانا الأمريكية، قيام امرأة بدينة، بسرقة عشرات الزجاجات من الكحول.
وأظهر فيديو متداول، امرأة تخبئ الزجاجات داخل ملابسها في أماكن حساسة من جسدها، متلفة حولها للتأكد من عدم رؤية أحد لها، وبعدها خرجت مسرعة قبل أن يفتضح أمرها.
وأعلنت شرطة مدينة شريفبورت مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفيد باعتقالها.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 6 ساعات
😂😂😂
ياكثر مخابيها
ما بقى الا تحت براطمها
زين ما اخذت الثلاجه😅
وحطتها في طوط طوط طوط😂😂
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10747 ] نشر منذ 6 ساعات
وييييه دخيل الله كيف حصلت مكان 😂😂😂
ديم 👈هذه نموذج للمدرعات اللي قلت لك عنها اول امس
😂😂
هذه تخبيني انا بكبري 😁😁😂
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10747 ] نشر منذ 6 ساعات
وييييه دخيل الله كيف حصلت مكان 😂😂😂
ديم 👈هذه نموذج للمدرعات اللي قلت لك عنها اول امس
😂😂
هذه تخبيني انا بكبري 😁😁😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33121 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههه اعقبي ياالملحاء ,,
.. كفتت القاروره بأكملها ولا شي ، ماكأنها إلا حولاوة مصاص ,,هههههههه ,,
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 6 ساعات
😂😂😂الله يسعدك أمل تخيلتك متخبيه 😷
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7810 ] نشر منذ 6 ساعات
ي أمل
الدُبا [ المدرعة ] مثل السروق اللي بالڤيديو ماينفع تخبي المسروقات ف ملابسها
مايمديها يادوب تتحرك وأقل شئ تحطه ف ملابسها يبان ، لو تلاحظين أغلب المسروقات
حطتها بالحقيبة🤣🤣
ابو هباش[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 6 ساعات
الفقر نسال الله السلامه والحمد الله الذي فضلنا لاتتشمتوون فيها
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7810 ] نشر منذ 6 ساعات
أمل
مرة شفت ڤيديو لوحدة نحيفة لابسة تنورة واسعة كأنها خيمة دخلت الصيدلية وضفت
منها أغراض كثيرة ولا أحد جاب خبرها.
هذي فوائد النحف أما الدُبة مايمديههها😂😂😂😹
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههه هذي ماخلت شي
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 6 ساعات
اهبي والله من كبر اماكنها الحساسه
😷😷😷😷
يادافع البلا ذي ماتنقرب صنانها يطرح
الطير من السماء
loloa.[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاها فيه السمنة فيها تحزن
وععع كيف بتشربه بعد ذاك المكان
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10747 ] نشر منذ 5 ساعات
اي صادقه ياديم
😂😂😂😂
النحيفه عندها فرص اكثر
Zezu[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 5 ساعات
لا..تعليق إجرام خرااااافي.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7810 ] نشر منذ 5 ساعات
تصدقين يا أمل
الدُبة هذي «غبية» – تدرين ليييش??🤔
لابسة محزق المفروض تستغل المؤهلات اللي عندها وتلبس فستان واسع وتحته بنطلون مشدود
يمديها تعبيه وماتلفت النظر .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14174 ] نشر منذ 5 ساعات
يااااي بسم الله ذي تموت قبيله بجسمها ذا 😫😭
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7810 ] نشر منذ 5 ساعات
اللي تقول كيف بتشربه بعد ذاك المكان؟
تراه كحول😷 مو عصير ، ويقولون أن اللي يستخدمون هالعفن مع مرور الوقت يتبلدون
وحاسة الشم عندهم تقل الله يعافيهم ولا يبلانا.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 5 ساعات
حرام بحرام خمر وسرقة والعياذ بالله
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10747 ] نشر منذ 5 ساعات
ياديم هو قل الفهم وقف ع هذه 😂😂
.
.نتكلم ونبسط العبارات وننزلها لمستوى قدراتهم الموقر ومع ذلك 👈كالحمار يحمل اسفارا
.
.ابسط مثال 👈المعلم الحكومي والطلاب 😤😤
والمصيبه ان الطلاب عند معلم خاص ايضا غير الحكومي يعني الدرس يشرح مرتين بطريقتين مختلفتين
ومع ذلك 👈بهايم مستويات ضعيفه متدنيه
.
.لان القصور ليس بالمرسل بل المستقبل 👈المخ والقدرات العقليه وهذا لاطب ولاعلاج له
.
.العقول لها مدارك وكلن راضي بعقله مالنا ومالهم 😁😁
فقط نقول الحمدلله ع نعمه ظاهره وباطنه ولايبتلينا
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9305 ] نشر منذ 5 ساعات
اعععععععع 😷😷😷😷😷😷😷
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 5 ساعات
… اخوي وتاج راس ↩ابو تركي …
.
ما يحتاج توطوط عرفنا ال. طوط طوط طوط . إللي تَقصِده .
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تراك تَقصِد الشنطه . بس الله يقطَع شنطتها من شنطه .👜
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إللي ماشاف شنطة حليمه عمره ماشاف ولاراح يشوف شنطه .🎒
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 5 ساعات
إخواني وأخواتي في صَدَى يالِلي من بَعَد معِرَفَتي بِكم السَعَادَه والفَرَح إدخَلَوا حياتي .
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.. اُقَدِم لَكم تَهنِئه بالعيد مُقَدَماً ياللي مِثِلكم ما شِفت ولا راح أشوف إلى يوم مماتي ..
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كِنوز الأرض تَفديكم .. وبِعِطر العود أهَنيكم .
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بوسط القلب مَسكَنَكم …. وبعيد الحَج أهنيكم .
.
جمال العيد شوفَتكُم ….. وحَلاته ألتِقِي مَعكُم .
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عَساكُم دوم مِن عواده.وأسَعَد الناس بأعياده .
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ورد و ريحان نِثَرته لكم و لأحباب الرحمن .. و أسأل الله يشملكم بالغفران .
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و أن يَجعَل بَسمَتكم عادة و حَديثكم عبادة..و حَجِكم سَعَادة و خاتمَتكم شهادة .
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ويا أحباب قلبي وعيني تَقَبلوا مِني هذِهِ التَهنِئه الله يجعَلها لي ولكم تكون عاده.
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أخوكم و المُحِب لَكُم كُِلِكُم … رااااااعي ألددسِن .💓❤️️💕🤗😍🤗💓❤️️💕.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 5 ساعات
.راعي الددسن.
😂😂😂😂حبيب قلبي😘
اكيد ما يحتاج مقارنه
شنطة حليمه وخدود وعد😆
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9305 ] نشر منذ 5 ساعات
يمممممممه منكم 👌
رجاااال 🙊😁
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33121 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههههههههههه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 4 ساعات
Asma_alasiri 👑
منورة دوم🌹فاقدينك ان شاءالله
وبعدين انا وراعي الددسن
على نياتنا 😂😂😂😂
معليش ماعرفت اكذب😅
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9305 ] نشر منذ 4 ساعات
تسلم الله يخليك 💜🙈 .
ايهه مره ع نياتكم 🙊🙈😂😂😂😂😂😂 ..
ام البنات[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 4 ساعات
راعي الددسن الله يزوجك مدرعه مثلها😜امزح ترا
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 4 ساعات
Asma_alasiri 👑
اغلب القراء فقدوك ان شاءالله خير
وهذا يدل لك مكانه عاليه وغاليه
نتمنى تكونين بصحه وعافيه
اخر تعليق لك كان في الطيور
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9305 ] نشر منذ 4 ساعات
ماتفقدون غالي ي رب 💜💟..
انا بخير الحمدلله وكؤيسهه وعال العال 🌺🌻..
الله يخليكم ويسعدكم ي اعز اخوهه ماتقصرؤن 💜💜💜..
نهار السلام[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 4 ساعات
يالبنيات الله يسعدكن ويفرحكن بالعيد قبل العيد . . .
راعي الددسن انا خابره . . !
هاوي . . . وغاوي . . . وناوي
مير الله يزين الامور ويزوجه. وحدتن معها مثل ما مع كارداشيان
تحوسه ، وتموسه ، وتلوصه ، وتكسر ضروسه . . .
يقولون بذاك الزمان ( لا اشتهيت العسل طب بعسل ) يعني لابغيت الشي كثر منه لعلك تقنع وترتاح . . !
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9305 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يذؤقنا العسسسل 😜🙈
نهار السلام[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 2 ساعتين
العسل واجد والله واجد
مير انتي تتغلين . . او ابوك يتشرط 🙂 🙂 🙂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 2 ساعتين
…. يختي ام البنات ….
.
عسى ربي يخَليك لِهن ويخَليهِن لَك وتفرحين إبزواجهِن وتشيلين ورعانهِن .
.
طيب ليه ما تَخطبين لي مُدَرَعَه مِثلِها😜. زي مُدَرَعات ابوعمار .؟
.
وأقعِد مَعها يوم أو يومين وبَعدين يكون مثواي ألجنه . لأن من يتزوجها ما أعتِقِد يروح النار .
.
وسلامَتكِ يختي ام البنات . إمزحي و إمزحي وكل ماعِندِكِ من مَزح هاتي .
.
تراني أدَوِر مَزحِك في كِل الِردود . وإذا ماشِفتَه قُمت أحاتي .
.
وهذي الورود والذبايح لكِ .🌹💐🌷🌸🥀🌺🌻🐑🐑🐮🦌🐏🐏🐫🐪.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 1 ساعة
… اخوي وحبيبي نهار السلام …
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إن كِنت مَشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أهَنيك و أعايدك .
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قَبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف وذَبح الخَروف أهديك عَشر حروف . عيدِك مُبارك .🌹.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 1 ساعة
… اخوي ونور عيني ↩ابو تركي …
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يا عَسى عيدك مُبارَك وكِل لحظاتِك تتبارك وجنة الخُلد داري ودارك .
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تقَبل الله طاعَتِك، وأتم بالعيد فَرحَتِك. وأقَرَ عَينَيكَ بِنَصرِ اُمَتِك .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 27 دقيقة
… إختي أمــــــــــــل …
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عسى ربي لا يحرمنا من سواليفِك وأخبارك . لوكان للقُمَر جار . أكيد راح يكون جارِك .
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الا ياعُقِد من ألألماس .. إللي ياللي القُمَر يتمَنى يكون جارك .
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اقولك قبل كل ألعالم و الناس .. يجَعَل عيدك عيدٍ مبارك .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 12 دقيقة
… إختي Asma_alasiri 👑…
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يختي أسما إنتي إسماً على مُسما عسى ربي يحفظك وكل من يكرَهِك ينسى إسما .
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باقة ازهار وورود وسَلَة بخور وعود والعيد عليكِ يعود وكل عام وانتي بخير.