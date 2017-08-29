محاضرة أسرار الحياة الزوجية بمهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ألقى المستشار الأسري ” عبيد بن عبدالله البرغش ” محاضرة توعوية بعنوان ” أسرار الحياة الزوجية ” وتطرق فيها لعدة نقاط مهمه للحفاظ على الحياة الزوجية و واجبات كل طرف تجاه الآخر.

وأكد البرغش سعادته بتواجده في مهرجان خميس مشيط الذي يعتبر من أميز مهرجانات منطقة عسير ، وقدم شكره لمؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر وإدارة المهرجان وفرقة نجوم السعادة على إستضافته ، وسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذه الأيام المباركه.

وواصلت مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه فقراتها على مسرح المهرجان في تقديم العديد من المسابقات للحضور وكذلك تقديم هدايا مميزة للفائزين .

الجدير بالذكر أن مهرجان الخميس من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر والتي تحظى بمتابعه شخصيه ودائمه من سموه .