مستشفى منى الشارع الجديد يجهز 10 آلاف حقيبة توعية للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يطلق مستشفى منى الشارع الجديد غدًا، الحملة ” التوعوية التثقيفية الدوائية الثالثة ” بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، بعد اكتمال وصول قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم طباعة أكثر من 10000 نسخة توعوية بثمان لغات ” العربية، الانجليزية، الهندية، الأوردية، الإندونيسية ،الفلبينية ،البنجلادشية ، الفرنسية ” ، عن الأمراض الشائعة والأدوية المستخدمة خلال فترة الحج، مثل أدوية الربو والسكر .

كما تتضمن الحقيبة التوعوية التي يستمر توزيعها حتى اليوم الـ 13 من شهر ذي الحجة على نصائح عامة للمراجعين عن حفظ وتخزين الأدوية خلال موسم الحج والاستخدام الأمثل للأدوية مدعمة بالصور التوضيحية.