" أوبر " تؤمن على حياة سائقيها ضد الحوادث مجاناً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم شركة ” أوبر ” التأمين مجاناً على حياة سائقي سياراتها في الهند ضد الحوادث، وذلك بينما تتطلع الشركة لتحسين سمعتها في السوق الآسيوي الضخم.

وأعلنت شركة مشاركة خدمات الركوب الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها ستوفر للسائقين تأمين ضد الموت والإصابات العرضية التي قد يتعرضون لها أثناء قيادتهم سيارة تابعة لـ ” أوبر ” .

وتقدم “أوبر” هذا النوع من الغطاء التأميني في أماكن أخرى في آسيا، من بينها ميانمار وإندونيسيا، ولكن ليس هذا هو الحال في معظم البلدان التي تنتشر فيها خدماتها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقد واجهت الشركة انتقادات واحتجاجات واسعة في الهند، بسبب تشجيعها السائقين على الحصول على قروض كبيرة لشراء سيارات على خلفية وعود تقدمها لهم بأرباح غير واقعية.

وتستمر ” أوبر ” في التوسع في السوق الهندي منذ دخولها إليه أول مرة في عام 2013، ويعمل لديها الآن حوالي 450 ألف سائق.