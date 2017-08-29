أسعار " بتكوين " تتخطى 4700 دولار خلال تداولات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار ” بيتكوين ” خلال تداولات الثلاثاء مسجلةً مستوى 4700 دولار للمرة الأولى على الإطلاق في ظل طلب قوي على العملة الرقمية من جانب المستثمرين معتبرين إياها أحد أصول الملاذ الآمن عقب الصاروخ الكوري الشمالي.

وأفاد موقع ” كوين ماركت كاب ” بأن القيمة الإجمالية للعملات الرقمية شاملة ” بيتكوين ” و ” إثريوم ” و ” ريبل ” وغيرها قد بلغت حوالي 164 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت ” بيتكوين ” بنسبة 4% إلى 4616 دولارا في تمام الساعة 07:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد أن تجاوزت 4700 دولار لفترة وجيزة.