⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلادها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلادها
احتفلت الفنانة المصرية، إيمان العاصي بعيد ميلادها الـ 32 بصحبة شقيقتها وعدد من أصدقائها.
ولدت الفنانة المصرية الشابة في مدينة القاهرة عام 1985، درست إدارة الأعمال ، وبدأت العمل في المجال الفني بعد ترشيح خالد بهجت إياها لكي تشارك في بطولة مسلسل ” أمس لا يموت ” ، ومن بعدها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: ” أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس ” ، كما شاركت سينمائيًا في أفلام ” مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني ” .
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