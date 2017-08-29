⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلادها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

احتفلت الفنانة المصرية، إيمان العاصي بعيد ميلادها الـ 32 بصحبة شقيقتها وعدد من أصدقائها.

ولدت الفنانة المصرية الشابة في مدينة القاهرة عام 1985، درست إدارة الأعمال ، وبدأت العمل في المجال الفني بعد ترشيح خالد بهجت إياها لكي تشارك في بطولة مسلسل ” أمس لا يموت ” ، ومن بعدها شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: ” أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس ” ، كما شاركت سينمائيًا في أفلام ” مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني ” .