خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الأندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الأندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة المعمّرة الأندونيسية السيدة ” مريم مرغاني محمد ” البالغة من العمر 104 سنة، مع مرافقيْها، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تقديراً لحالتها الصحية التي تتطلّب العناية الفائقة والاهتمام اللازم.
وتوجهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه الاستضافة وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها، مؤكدة أن هذا الاهتمام والرعاية هي تجسيد لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.
وعبرت الحاجة عن شعورها بالغبطة والثناء لهذه الاستضافة، ولوصولها سالمة إلى الأماكن المقدسة، سائلة الله أن يُجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33106 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اجعلها في موازين أعماله .. وتقبل اللهم من الحاجه ، وكافة الحجيج وردهم لديارهم سالمين مغفور لهم ,, آمين ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا سلمان وهذه عوايده . . .
يحقق لها بعد الله عز وجل الحلم واي حلم انه الحج
من اداه فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه
وهي بذا العمر احسن لها خاتمتها احسن الله اليه . .