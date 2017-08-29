خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الأندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة المعمّرة الأندونيسية السيدة ” مريم مرغاني محمد ” البالغة من العمر 104 سنة، مع مرافقيْها، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تقديراً لحالتها الصحية التي تتطلّب العناية الفائقة والاهتمام اللازم.

وتوجهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه الاستضافة وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها، مؤكدة أن هذا الاهتمام والرعاية هي تجسيد لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.

وعبرت الحاجة عن شعورها بالغبطة والثناء لهذه الاستضافة، ولوصولها سالمة إلى الأماكن المقدسة، سائلة الله أن يُجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.