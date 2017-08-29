قنصلية المملكة في هيوستن: جميع المواطنين بخير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن، أن جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في تكساس بخير، ولم يتعرضوا لأي أضرار إثر إعصار هارفي الذي ضرب تكساس وتسبب في الأضرار في بعض المدن والمقاطعات في الولاية نتيجة الفيضان الكبيرة.

وأوضحت القنصلية في بيان لها، أنه وبتوجيه من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في لدى واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز فإن القنصلية في هيوستن وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن، تتابع بشكل مستمر أوضاع المواطنين.