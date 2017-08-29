 حريق محدود في مصفاة " ياسرف " النفطية بينبع - صحيفة صدى الالكترونية

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حريق محدود في مصفاة ” ياسرف ” النفطية بينبع

حريق محدود في مصفاة ” ياسرف ” النفطية بينبع
عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق محدود في إحدى وحدات مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” في مدينة ينبع، دون أن يؤثر على سير العمل.

وتقع مصفاة ياسرف على ساحل البحر الأحمر، وتملك شركة أرامكو السعودية نسبة 62.5٪ منها، في حين تملك الحصة الباقية شركة سينوبك الصينية.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33240 ] نشر منذ يومين

الله يستر بستره الضافي ,,

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ يوم واحد

ما دام نشروا الخبر يعني ان الحريق وصل رابغ هههههه. اذا كان شئ محدود ما يعلنوا اصلا…واذا كان شيء كبير يعلنوا بس يحاولوا تخفيف الخبر…حركات قديمه

[ عدد التعليقات: 3224 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله سلامات . قَدر وما شاءَ فَعَل سبحانه .

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