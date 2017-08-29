حريق محدود في مصفاة " ياسرف " النفطية بينبع - صحيفة صدى الالكترونية

حريق محدود في مصفاة ” ياسرف ” النفطية بينبع
أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق محدود في إحدى وحدات مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” في مدينة ينبع، دون أن يؤثر على سير العمل.
وتقع مصفاة ياسرف على ساحل البحر الأحمر، وتملك شركة أرامكو السعودية نسبة 62.5٪ منها، في حين تملك الحصة الباقية شركة سينوبك الصينية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33240 ] نشر منذ يومين
الله يستر بستره الضافي ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ يوم واحد
ما دام نشروا الخبر يعني ان الحريق وصل رابغ هههههه. اذا كان شئ محدود ما يعلنوا اصلا…واذا كان شيء كبير يعلنوا بس يحاولوا تخفيف الخبر…حركات قديمه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3224 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله سلامات . قَدر وما شاءَ فَعَل سبحانه .