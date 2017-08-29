حريق محدود في مصفاة " ياسرف " النفطية بينبع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق محدود في إحدى وحدات مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” في مدينة ينبع، دون أن يؤثر على سير العمل.

وتقع مصفاة ياسرف على ساحل البحر الأحمر، وتملك شركة أرامكو السعودية نسبة 62.5٪ منها، في حين تملك الحصة الباقية شركة سينوبك الصينية.