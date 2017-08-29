سوق الأضاحي بالدوادمي يشهد حركة شرائية مكثفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يشهد سوق الأغنام في محافظة الدوادمي، حركة شرائية مكثفة كغيره من أسواق الأغنام في المملكة هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي تقرباً إلى الله عز وجل واقتدى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطبيقاً لشعيرة من شعائر الإسلام يحرص المسلم على اتمامها خلال أيام العيد.

ويذكر أن فرقة بيطرية تواجدت في السوق أثناء جولتنا من مديرية الزراعة بالدوادمي، تنفذ حملة إرشادية عن شروط وسلامة الأضحية وتوعية المواطنين.