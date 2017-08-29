وظائف شاغرة للجنسين بشركة كونفرونت ستار للدعم الفني بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة كونفرونت ستار للدعم الفني في جدة، اليوم الثلاثاء، عن وظائف شاغرة للجنسين.

الشروط المطلوبة:

– مدير عام

– مهندس قاعدة البيانات المعقدة وفك الألغاز

– عالم بيانات

– كبير مهندسي البرمجيات

– مهندس الواجهات الأمامية

– مهندس واجهة المستخدم

– مهندس عمليات التطبيق

– مدير الإنتاج

– محلل المنتجات

– عالم أبحاث

– مبرمج/ـة تطبيقات ios

– مبرمج/ـة تطبيقات Android

– مطور ويب

– مصمم/ـة جرافيك

– اخصائي/ـة تسويق رقمي

– سكرتير/ـة إداري

ترسل السيرة الذاتية على :

[email protected]