وظائف شاغرة للجنسين بشركة كونفرونت ستار للدعم الفني بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة للجنسين بشركة كونفرونت ستار للدعم الفني بجدة
تعلن شركة كونفرونت ستار للدعم الفني في جدة، اليوم الثلاثاء، عن وظائف شاغرة للجنسين.
الشروط المطلوبة:
– مدير عام
– مهندس قاعدة البيانات المعقدة وفك الألغاز
– عالم بيانات
– كبير مهندسي البرمجيات
– مهندس الواجهات الأمامية
– مهندس واجهة المستخدم
– مهندس عمليات التطبيق
– مدير الإنتاج
– محلل المنتجات
– عالم أبحاث
– مبرمج/ـة تطبيقات ios
– مبرمج/ـة تطبيقات Android
– مطور ويب
– مصمم/ـة جرافيك
– اخصائي/ـة تسويق رقمي
– سكرتير/ـة إداري
ترسل السيرة الذاتية على :
[email protected]
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