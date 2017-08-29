⁠⁠⁠⁠⁠تميم يضع الحجاج القطريين على قوائم الترقب لاستجوابهم فور عودتهم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استمرارا لمحاولات النظام الحاكم المتطرف في قطر لتسيس الحج وتجاهله لمصالح شعبه ضاربا بكل القيم عرض الحائط، حتى الشعائر الدنية المقدسة، وضعت أجهزة الأمن القطرية قائمة بأسماء الحجاج القطريين على قوائم الانتظار تمهيدا لاستجوابهم فور عودتهم إلى بلدهم.

وكشفت مصادر لـ ” صدى ” ، أن القائمة شملت الذين أدلوا بتصريحات إعلامية حول استقبال المملكة وتوفير سبل الراحة لهم، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-.

ووضعت السلطات القطرية، الشيخ عبد الله بن على آل ثانى، حفيد مؤسس دولة قطر، على قوائم ترقب الوصول، بعد استجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- لمناشدته، والسماح بدخول حجاج قطر عبر المنفذ البري دون تصاريح إلكترونية.