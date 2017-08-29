 كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة (رجال) برتبة (محاضر) و(معيد).
الوظائف :
1- محاضر:
أن يكون سعودي الجنسية.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص (ثقافة إسلامية ، بحوث عمليات ، رياضيات ، إحصاء ) من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها.
أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.
2- معيد:
أن يكون سعودي الجنسية.
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (قرآن كريم ، ثقافة إسلامية ).
أن لا يقل تقديره عن جيد جدا.
أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.
موعد متاح إلى 1438/12/30هـ.
فعلى من لديه الرغبة والمؤهل العلمي المطلوب وتتوفر فيه الشروط المحددة أعلاه التقدم ببيان سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وصورة من شهادات الخبرة العملية (غير مستردة على العنوان التالي:
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (الطائف) العرفاء طريق الرياض صندوق بريد (2965) الرمز البريدي (21944)
تليفون:
0127250001
0127250000
كما يتم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني
[email protected]


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