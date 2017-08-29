كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف
أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة (رجال) برتبة (محاضر) و(معيد).
الوظائف :
1- محاضر:
أن يكون سعودي الجنسية.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص (ثقافة إسلامية ، بحوث عمليات ، رياضيات ، إحصاء ) من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها.
أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.
2- معيد:
أن يكون سعودي الجنسية.
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (قرآن كريم ، ثقافة إسلامية ).
أن لا يقل تقديره عن جيد جدا.
أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.
موعد متاح إلى 1438/12/30هـ.
فعلى من لديه الرغبة والمؤهل العلمي المطلوب وتتوفر فيه الشروط المحددة أعلاه التقدم ببيان سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وصورة من شهادات الخبرة العملية (غير مستردة على العنوان التالي:
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (الطائف) العرفاء طريق الرياض صندوق بريد (2965) الرمز البريدي (21944)
تليفون:
0127250001
0127250000
كما يتم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني
[email protected]
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