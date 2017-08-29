هطول أمطار على ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض مراكز شمال وشرق محافظة ينبع، عصر اليوم، وسالت على أثر هذه الأمطار بعض الأودية والشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

وأصدر نظام الإنذار المبكر عصر اليوم تنبيها متقدما باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مراكز شمال وشرق محافظة ينبع.

وأضاف ” نظام الإنذار ” أن هطول الأمطار الرعدية يشمل مركز الفقعلي ومركز الأحمر والعشيش والأجزاء المجاورة لها، وستستمر الحالة حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.