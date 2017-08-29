دراسة: تزايد الميول الانتحارية بين النساء فى فترة الحمل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وفقا لدراسة حديثة ، فإن الانتحار يعد السبب الرئيسى للوفيات بين الحوامل مؤخرا.

وقال الدكتور ريتشارد سيلفر، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء في جامعة نورث شور هيلث سيستم في شيكاغو: ” الانتحار يعد أحد العوامل المساهمة فى وفيات الحوامل جنبا إلى جنب مع النزيف وارتفاع ضغط الدم ” ، مضيفا ” ليس هناك شك في أن الحمل هو الوقت الذي تظهر فيه مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق و الأفكار الانتحارية.

وأشارت الأبحاث إلى أن النساء الحوامل في الآونة الأخيرة يمكن أن يتعرضن للمرض العقلي بسبب التحولات في مستويات الهرمونات . كما أنه ” يتوقع أن يكون الحمل فترة سعيدة، ولكن فى الحقيقة الأمر غير ذلك ” .

و في الدراسة ، قام الباحثون الكنديون بتتبع النساء الحوامل في أونتاريو بين عامى 1994 إلى عام 2008 .. و وجدا أن 5 في المائة من الوفيات أثناء الحمل أو فى السنة الأولى بعد الحمل كانت بسبب الانتحار ، وقد استخدمت النساء أساليب مميتة خاصة لقتل أنفسهن، مثل الشنق أو القفز.

وقال الباحثون إن البحث يشير إلى أهمية مراقبة الصحة العقلية لدى النساء أثناء الحمل وبعده، خاصة عندما تعاني النساء من اكتئاب ما بعد الولادة.