 بث مباشر .. المنتخب السعودي vs المنتخب الاماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بث مباشر .. المنتخب السعودي vs المنتخب الاماراتي

بث مباشر .. المنتخب السعودي vs المنتخب الاماراتي
ماجد الاشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الاحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.

لمشاهدة البث أضغط هنـــا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 14 دقيقة

انتهى الشوط الاول1_1
ان شاءالله الشوط الثاني
يشدون حيلهم الابطال
وباذن الله الفوز قريب

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