بث مباشر .. المنتخب السعودي vs المنتخب الاماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الاحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.

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