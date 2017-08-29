بث مباشر .. المنتخب السعودي vs المنتخب الاماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

بث مباشر .. المنتخب السعودي vs المنتخب الاماراتي
كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الاحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.
لمشاهدة البث أضغط هنـــا .
الثلاثاء 29
أغسطس
كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الاحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018م.
لمشاهدة البث أضغط هنـــا .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 14 دقيقة
انتهى الشوط الاول1_1
ان شاءالله الشوط الثاني
يشدون حيلهم الابطال
وباذن الله الفوز قريب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17228 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب