الجيش البلجيكى يمدد بقاء قواته فى الشوارع لمواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أعلنت قناة بلجيك 24 البلجيكية، أن رئيس أركان القوات المسلحة البلجيكية ينوى الحفاظ على وجود الجيش فى شوارع بلجيكا لبضع سنوات مقبلة، من أجل إحكام القبضة الأمنية فى مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة، وبناء عليه فقد أعد برنامجا للتدريب العسكرى فى إطار هذه الرؤية.

وبحسب القناة البلجيكية، فمن المتوقع وفق الخطة الحالية للدفاع، أن تستمر عملية ” وطن ” التى ينفذها الجيش البلجيكى حتى العام 2020، وفى هذا السياق أُعد برنامج التدريب متضمنا تدريبات واسعة النطاق تشمل عدة وحدات، فى حين يتم وضع المهارات غير الضرورية لدوريات الشوارع جانبا بشكل مؤقت.

وعلق رئيس أركان القوات المسلحة البلجيكية على هذا الأمر، قائلا: ” يجب أن نكون مستعدين ومدربين للقيام بكل مهامنا، ومع ذلك تبقى معنويات القوات أكبر تحدّ لنا ” .

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة البلجيكية: ” فى المتوسط، يشارك أفراد من الجيش فى دوريات الشوارع لمدة ستة أشهر، وكجزء من هذا البرنامج نهدف لخفض عدد دوريات الشوارع بمقدار الثلث ” ، مشيرا إلى أنه يود أن يرى الدور الذى يقوم به الجنود أكثر على الدوريات وأقل ثباتا أمام المبانى الاستراتيجية الرئيسية التى تعتبر أهدافا إرهابية محتملة.