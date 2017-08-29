أحكام بالسجن لـ 20 صيادا صينيا اعتقلتهم الإكوادور بحوزتهم 6600 سمكة قرش - صحيفة صدى الالكترونية

كيتو(صدى):

قضت محكمة بالإكوادور بسجن 20 صيادا صينيا لمدد تصل إلى أربع سنوات، بتهمة الصيد غير المشروع بالقرب جزر جالاباجوس، حيث عثرت السلطات على 6600 سمكة قرش بحوزتهم.

وصادرت السلطات سفينة الصيد فو يوان يو لنغ 999 التي ترفع علم الصين في منتصف أغسطس وعلى متنها 300 طن من سلالات مهددة بالانقراض أو شبه منقرضة ومن بينها أسماك قرش أبو مطرقة.

وقال القاضي في وقت متأخر من مساء الأحد إن أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة وأربع سنوات صدرت بحق أفراد طاقم السفينة إلى جانب تغريمهم 5.9 مليون دولار.

وتبعد الجزر نحو ألف كيلومتر غربي ساحل الإكوادور على المحيط الهادي.

وقالت وزارة البيئة إن السفينة الصينية كانت تمارس الصيد في المحمية البحرية بجزر جالاباجوس.