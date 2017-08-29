 سليمان العودة يطلب العفو عن ممرضات مستشفى الملك خالد - صحيفة صدى الالكترونية

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سليمان العودة يطلب العفو عن ممرضات مستشفى الملك خالد

سليمان العودة يطلب العفو عن ممرضات مستشفى الملك خالد
عادل الحربي(صدى):

أرسل الدكتور سليمان العودة للشؤون الصحية طلب شفاعة لـ 3 ممرضات في مستشفي الملك خالد بمنطقة تبوك قمن بتسريب صورة هويته الوطنية أثناء مراجعته للمستشفى قبل عدة أيام.

وأضافت مصادر مقربة من ” العودة ” ، أنه افترض في شفاعته حسن نية الممرضات، وأن الأمر لم يكن مقصودا به شرًا.

يشار إلى أن 3 ممرضات في مستشفى الملك خالد صورن الهوية الوطنية للدكتور ” العودة ” ونشرها عبر تطبيق ” السناب شات ” على نطاق واسع، وأشرن الى أن الدكتور حضر لـ ” تحليل الزواج ” ، ما عرضهن للتحقيق من قبل صحة “ تبوك ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7772 ] نشر منذ 18 دقيقة

أنت تعفو براحتك هذا شئ راجع لك
لكن إدارة المستشفى لابد تتخذ اجراء لتأديب هالأشكال «خصوصيات» الناس مو لعبة
كل من هب ودب يطلع عليها ، سلاماااات.

[ عدد التعليقات: 7772 ] نشر منذ 1 دقيقة

سُبحان الله أغلب الحريم اللقافة و التطفل وأقتحام خصوصيات الآخرين تمشي في دمها وتتنفسها

مثل الأوكسجين ماتبغي شئ يفوتها وإذا جابت لها علم عن فلانــ/ة من الناس ولو أنه شئ تافه

كأنها عاثرة ع كنز تعتبره سبق صحفي.

هالنوعية مُملة وكريهة ومكروهة😷 مشغولة ف خلق الله من زود فضاوة المخ ، الله يشغلها ف نفسها.

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