سليمان العودة يطلب العفو عن ممرضات مستشفى الملك خالد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أرسل الدكتور سليمان العودة للشؤون الصحية طلب شفاعة لـ 3 ممرضات في مستشفي الملك خالد بمنطقة تبوك قمن بتسريب صورة هويته الوطنية أثناء مراجعته للمستشفى قبل عدة أيام.

وأضافت مصادر مقربة من ” العودة ” ، أنه افترض في شفاعته حسن نية الممرضات، وأن الأمر لم يكن مقصودا به شرًا.

يشار إلى أن 3 ممرضات في مستشفى الملك خالد صورن الهوية الوطنية للدكتور ” العودة ” ونشرها عبر تطبيق ” السناب شات ” على نطاق واسع، وأشرن الى أن الدكتور حضر لـ ” تحليل الزواج ” ، ما عرضهن للتحقيق من قبل صحة “ تبوك ” .