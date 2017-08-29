إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم سيارة بجدة، وعلي الفور تدخلت فرق الهلال الأحمر لنلقهم للمستشفيات .

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم شارع الملك فهد مقابل سوق البوادي.

وأضاف أبوزيد، أنه فور تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 ، البلاغ هرعت فرقتان إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني جابر البارقي إلى موقع الحادث، ليجدوا ثلاث حالات تراوحت اصابتهم مابين الخطيرة والمتوسطة اثر حادث مروري مروع بجدة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.