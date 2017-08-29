" الداخلية " : إعادة 400 ألف مخالف لأنظمة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه تم إعادة أكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج لعدم حصولهم على تصاريح لأداء الفريضة المقدسة، مبرزاً الجهد الكبير على مداخل المشاعر المقدسة ويستمر إلى اليوم العاشر من ذي الحجة لمنع مخالفي أنظمة الحج من الدخول إلى مكة المكرمة.

وبين التركي في المؤتمر الصحفي الأول لأعمال الحج، الذي عقد بمقر الأمن العام بمشعر منى اليوم الثلاثاء، اكتمال الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية بشؤون الحجاج لخدمة ما يزيد على مليوني حاج.

وأضاف أنه في اليوم السابع من ذي الحجة، يكتمل توافد حجاج بيت الله الحرام تمهيداً لقضاء يوم التروية في مشعر منى، ثم التحرك من بعد منتصف ليلة التاسع في رحلة التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى منى يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة ونحر الهدي وحل إحرامهم .

وأوضح أن الخطط التي أعدت ستخدم ما يزيد عن مليوني حاج منهم مليون و734 حاجاً قدموا من خارج المملكة بالإضافة إلى ما يقارب 200 ألف حاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.