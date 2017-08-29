" الداخلية " : إعادة 400 ألف مخالف لأنظمة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

” الداخلية ” : إعادة 400 ألف مخالف لأنظمة الحج
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه تم إعادة أكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج لعدم حصولهم على تصاريح لأداء الفريضة المقدسة، مبرزاً الجهد الكبير على مداخل المشاعر المقدسة ويستمر إلى اليوم العاشر من ذي الحجة لمنع مخالفي أنظمة الحج من الدخول إلى مكة المكرمة.
وبين التركي في المؤتمر الصحفي الأول لأعمال الحج، الذي عقد بمقر الأمن العام بمشعر منى اليوم الثلاثاء، اكتمال الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية بشؤون الحجاج لخدمة ما يزيد على مليوني حاج.
وأضاف أنه في اليوم السابع من ذي الحجة، يكتمل توافد حجاج بيت الله الحرام تمهيداً لقضاء يوم التروية في مشعر منى، ثم التحرك من بعد منتصف ليلة التاسع في رحلة التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى منى يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة ونحر الهدي وحل إحرامهم .
وأوضح أن الخطط التي أعدت ستخدم ما يزيد عن مليوني حاج منهم مليون و734 حاجاً قدموا من خارج المملكة بالإضافة إلى ما يقارب 200 ألف حاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يتقبل من الجميع يارب
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1114 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حج بلا تصريح
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1114 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حج بلا تصريح
زائر[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 10 ساعات
ربنا ع الظالم .
فرج[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 8 ساعات
حجو قبل ان تمنعو
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 39 دقيقة
النظام النظام النظام الدولة السعودية مشكورة تبدل الجهد الذي لو دول أخري بدلتة لتقدمت بلاد الحرمين وفق الله الحكومة لخدمة الحاج بكل سهوله ويسر