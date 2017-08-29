السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

السويد تشهد أعلى درجات حرارة منذ 155 عاما
كشف خبراء الأرصاد الجوية أن السويد شهدت أعلى درجات حرارة في الصيف خلال الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الجاري وهي الأعلى منذ 155 عاما أي من عام 1862 .
وذكرت هيئة الأرصاد أن أعلى درجة حرارة وهي 28 درجة مئوية سجلت في مدينة أوسكارشامن في 18 يونيو الماضي ومقاطعة كالمار في 19 من نفس الشهر.
ونقل موقع ” ذا لوكال ” الإخباري أن المرة الأخيرة التي شهد الصيف فيها درجات حرارة عالية كان في عام 1922 وباستثناء هذا لم يشهد الطقس أي ارتفاع شديد في درجات الحرارة منذ 155 عاما أي في عام 1862 عندما لم تصل درجة الحرارة حتى لحاجز 28 درجة مئوية.
وفي حين أن أجزاء من وسط وجنوب أوروبا تعرضت لموجات حر شديدة في أوائل أغسطس الحالي، وكان يوليو الماضي من أحر الشهور المسجلة في جميع أنحاء العالم، الإ أن هذا الحر الاستثنائي لم يصل مطلقا إلى السويد.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17228 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله يعني كل حياتكم صميط في صماط
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 3 ساعات
28 درجة فقط مالت عليكم , الديباجة توحي بانها وصلت درجة الغليان
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 3 ساعات
بالله من صادقين ،تعالوا عندنا قسم بالله تسيحون
loloa.[ عدد التعليقات: 5377 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي جت على انهم يسيحون يحمرون ويسمرون وينشفون بعد لك الحمد ربي حرارة الجو مع الرطوبة العالية تلزمنا تحت المكيفات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17228 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه يصيرون قليم يا مالي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33095 ] نشر منذ 18 دقيقة
هيه ياهملالي ,,