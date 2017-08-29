 بعد الاطاحة بها.. عصابة تكسير وسرقة المركبات تعترف بارتكاب 30 حادثة (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  • نشر : منذ 14 ساعة
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  • حوادث

بعد الاطاحة بها.. عصابة تكسير وسرقة المركبات تعترف بارتكاب 30 حادثة (فيديو)

بعد الاطاحة بها.. عصابة تكسير وسرقة المركبات تعترف بارتكاب 30 حادثة (فيديو)
سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمرارًا للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقه في التصدي لجرائم سرقة المركبات و السرقة منها، فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة؛ من الإطاحة بعدد من الجناة اعمارهم لم تتجاوز 23، بعد تحقيق الاشتباه في ضلوعهم بعدد من حوادث تكسير المركبات والسرقة منها بحي السويدي بالعاصمة الرياض.

وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب اكثر من ثلاثين حادثة تكسير زجاج مركبات متنوعة بقصد السرقه منها .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 12 ساعة

التساهل في تطبيق حد السرقة ( قطع اليد ) سبب رئيسي في نموها.

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة

حسبي الله ونعمي الوكيل فيهم

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة

لابد من معاقبتهم وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة

لابد من تطبيق الشرع فى وقعات السرقه

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة

سيقتص منهم فى الدنيا والآخرة بإذن الله على مافعلوه وجنوه

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة

كسرو روسهم كما فعلو واقطعو أيديهم وريحو البشر منهم

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 11 ساعة

مادري ليش هذا والله الله يهدي الجميع

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يهديهم

[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 8 ساعات

انا معك بالكلام اللي قلته ياشطرطون ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 49 دقيقة

والقادم اخطر.

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