بعد الاطاحة بها.. عصابة تكسير وسرقة المركبات تعترف بارتكاب 30 حادثة (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمرارًا للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقه في التصدي لجرائم سرقة المركبات و السرقة منها، فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة؛ من الإطاحة بعدد من الجناة اعمارهم لم تتجاوز 23، بعد تحقيق الاشتباه في ضلوعهم بعدد من حوادث تكسير المركبات والسرقة منها بحي السويدي بالعاصمة الرياض.

وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب اكثر من ثلاثين حادثة تكسير زجاج مركبات متنوعة بقصد السرقه منها .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.