بعد الاطاحة بها.. عصابة تكسير وسرقة المركبات تعترف بارتكاب 30 حادثة (فيديو) - صحيفة صدى الالكترونية

بعد الاطاحة بها.. عصابة تكسير وسرقة المركبات تعترف بارتكاب 30 حادثة (فيديو)
أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمرارًا للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقه في التصدي لجرائم سرقة المركبات و السرقة منها، فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة؛ من الإطاحة بعدد من الجناة اعمارهم لم تتجاوز 23، بعد تحقيق الاشتباه في ضلوعهم بعدد من حوادث تكسير المركبات والسرقة منها بحي السويدي بالعاصمة الرياض.
وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب اكثر من ثلاثين حادثة تكسير زجاج مركبات متنوعة بقصد السرقه منها .
تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.
شطرطون[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 12 ساعة
التساهل في تطبيق حد السرقة ( قطع اليد ) سبب رئيسي في نموها.
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبي الله ونعمي الوكيل فيهم
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يلعنهم
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة
لابد من معاقبتهم وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة
لابد من تطبيق الشرع فى وقعات السرقه
ام نايف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة
سيقتص منهم فى الدنيا والآخرة بإذن الله على مافعلوه وجنوه
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 11 ساعة
كسرو روسهم كما فعلو واقطعو أيديهم وريحو البشر منهم
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 11 ساعة
الله المستعان
عزيز[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 11 ساعة
مادري ليش هذا والله الله يهدي الجميع
Roveen[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يهديهم
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 8 ساعات
انا معك بالكلام اللي قلته ياشطرطون ,,
كلمة حق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 49 دقيقة
والقادم اخطر.