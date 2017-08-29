ميليسي يواصل برنامجه التأهيلي - صحيفة صدى الالكترونية

علي الحريبي(صدى):

واصل لاعبو فريق الهلال تدريباتهم الاعتيادية اليوم الثلاثاء تحضيراً لاستئناف مباريات دوري جميل للمحترفين وفرض الجهاز الفني للهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز عدة تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني.

وطبق الأرجنتيني رامون دياز مجموعة تدريبات فنية متنوعة، بينما واصل نيكولاس ميليسي برنامجه التأهيلي بالركض وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة واختتم الجهاز الفني المران بتدريبات تفكيك العضلات.