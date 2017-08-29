" وقت اللياقة " تتعاقد على برنامج " فتسكاونت " بمميزات لمشتركيها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القرني(صدى):

أبرمت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لمراكز ” وقت اللياقة ” ، عقوداً مع 15 شركة لتقديم خصومات للمشتركين في مراكز وقت اللياقة تحت مظلة برنامجها ” فتسكاونت ” ، وتشمل مجالات مثل الاتصالات وقطاع التجزئة وغيرها .

جاء ذلك بهدف رفع مستوى رضى مشتركيها في كافة أرجاء المملكة ومنحهم خصومات جيدة لدى شركائها ، وقد أعلنت وقت اللياقة على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل هذه عروض.

وقال فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة، أن الشراكة تمت في مجالات عدة منها الغذاء والحمية، خدمات الطيران والشحن، الفنادق، خدمات الترفيه، مستلزمات الرجل والمرأة، العناية والحماية والتأجير للسيارات، خدمات النقل، رياضة السيارات وبعض الخصومات لدى شركات خدمات مشجعي كرة القدم المحلية والأوروبية .

الجدير بالذكر أن انطلاقه هذا البرنامج بخمس عشرة شريكٍ تعتبر أول مراحله، وسيستمر إضافة شركاء جدد لتزيد من القيمة المقدمة لمشتركي وقت اللياقة، وتزيد من مستوى رضى العميل بحصوله على مميزات تتعدى حدود المركز الرياضي.