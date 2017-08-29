اختتام دورة " السياسة العلاجية لحمى الضنك " بمديريتي الحوطة وتبن " بلحج " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اختتمت بمديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج دورة تدريبية حول السياسة العلاجية لحمى الضنك للكوادر الصحية بالمديرتين, وذلك ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وتلقى 60 مشاركاً ومشاركة من الأطباء والمساعدين والعاملين الصحيين في المرافق الصحية على مدى يومين مهارات ومعارف علمية حول التعريف عن وباء حمى الضنك محلياً وعالمياً والفيروس المسبب والبعوض الناقل للمرض، إضافة إلى التعريف بالعلامات والأعراض للحمى وطرق الوقاية منها .

وتهدف الدورة إلى توعية الكادر الطبي بالبروتوكول الحديث المتبع لسياسة منظمة الصحة العالمية في علاج الحالات المصابة بحمى الضنك من خلال توحيد التشخيص الصحيح وصرف علاجات محددة للمصابين بمرض حمى الضنك في مختلف المرافق الصحية بالمديريات المستهدفة بمحافظة لحج .