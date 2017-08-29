بالفيديو.. فنانة كويتية تٌفاجئ جمهورها بزوجها العراقي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة ملاك الكويتية ، زواجها من رجل عراقي ، عبر صورة نشرتها على حسابها بتطبيق ” انستجرام ” ، وكتبت عليها: ” الطيبون للطيبات. لله الحمد ربي تمم على خير “.

وأظهرت الوثيقة زواج عهود عوض العازمي (ملاك) من علي محمد العتيبي.

كذلك تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه النجمة برفقة زوجها من دون الكشف عن وجهه.

وطلبت منه الموافقة على الظهور مباشرة عبر ” سناب شات ” إلا أنه رفض ذلك. كما نشرت صورة وكتبت تعليقاً عليها: ” أبو بيتي وزوج عمري ربي يحفظك لي علي “.

يُذكر أن ملاك كانت أعلنت أخيراً اعتزالها الموقت للفن لأسباب شخصية. وقد شاركت في الموسم الرمضاني في مسلسل ” تعبت أراضيك “.

وهو من إخراج مناف عبدال وتأليف عبد الله الرومي.