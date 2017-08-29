مدمنو طهران يتعاطون طن مخدرات يوميا - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

كشف الأمين العامّ للمجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في طهران محمد علي أسدي، أن المدمنين في طهران يتعاطون أكثر من طن من المخدرات يوميا.

وفقًا لدراسة أجريت حديثًا، وصل عدد المدمنين في أنحاء البلاد إلى 2 مليون و800 ألف، بينما في طهران يبلغ من 2 إلى 3% من هذا العدد.

ونقلت وكالة ” تسنيم ” عن الأسدي القول: رغم عدم إمكانية حساب كمية المخدرات التي يستهلكها المدمنون يوميًّا في طهران بشكل دقيق، يمكن تحديد معدل الاستهلاك المتوسط، فإذا كان المعدل اليومي لاستهلاك كل مدمن من 1 إلى 2 جرام.

وأوضح أن عدد المدمنين في طهران يتراوح بين 560 ألفًا و840 ألف شخص، وبذلك يكون متوسط استهلاك المخدرات في طهران يتراوح بين 1 و5 طن من المخدرات يوميًّا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسد الله هادي نجاد، نائب الرئيس في مكتب مكافحة المخدرات، قد قال في وقت سابق: ” وجدنا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حوالي 373 ضبطية، معظمها من الأفيون، والسبب في ذلك هو أن 90٪ من إنتاج المخدرات هو من الأفيون.

وأوضح أنه بشكل عامّ، هناك خمسة مواد مخدرة يتعاطاها المدمنون في إيران، وهي الأفيون والحشيش والهيروين والكريستال ميث والمورفين، وتشير الدراسات حاليًا إلى أن استهلاك الكريستال ميث منخفض، بسبب كونه مكلفًا، حيث يصل سعر الكيلو إلى حوالي 57 مليون، وبطبيعة الحال يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.