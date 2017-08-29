راتب سنوي لوافد يشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثارت وثيقة متداولة لمفردات مرتب وافد لبناني يعمل محاسبًا بإحدى الشركات الخاصة بالمملكة اليوم الثلاثاء ،جدلاً وخلاف على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تكشف حصوله على دخل سنوي يصل إلى 915 ألف ريال، أي ما يعادل 76 ألفًا و250 ريال شهريا.

وأوضحت الوثيقة حصول الوافد اللبناني على دخل ثابت سنوي أكثر من 588 ألف ريال، إضافة إلى نثريات أخرى تشمل 170 ألفًا بدل سكن، و37 ألفًا بدل مواصلات، و120 ألفًا بدل تعليم.

وعين الوافد اللبناني في وظيفته في الأول من أكتوبر عام 2010، أي أنه على مدى قرابة 7 سنوات يتحصل على قرابة المليون ريال سنويا وانقسم المغردون في تعليقاتهم على الوثيقة بين معترض ومؤيد .

وقال أحد المغردين ويدعى فهد المطلق منتقدًا حالة الغضب المشتعلة ضد الوافد اللبناني: ” أنت بس تتدور ورا رواتب الأجانب روح تعلم واشتغل وارتقي وخلك من تتحشر في أرزاق الناس خلي ربك يوفقك وخلك من الحسد “.

وأشار مغردون آخرون إلى مواطنين يتحصلون على رواتب ودخول شهرية وسنوية ضخمة للغاية، فكتب ” قم رصاص ” : ” اتق الله، أضرب لك مثال فقط الرئيس التنفيذي لـ(…..) راتبه الشهري 480 ألف شهري، وهو مواطن وتتسابق عليه البنوك تتوقع ليش فخل الحلف “.

ودعا البعض إلى تدخل الدولة لضبط أجور الأجانب وسد الفجوة الكبيرة بينها وبين المواطنين .