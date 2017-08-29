بالفيديو.. فتاة تقود الشرطة للإطاحة بثلاثيني حطم محل أسماك حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أطاحت شرطة حائل بمواطن ثلاثيني أقدم على تكسير محل أسماك بشارع الملك خالد وسط مدينة حائل.

وتسببت فتاة في الإطاحة بالجاني بعد توثيقها للجريمة عبر كاميرا هاتفها المحمول.

وروى صاحب محل أسماك رباب المواطن عبد الله كريم الشمري، تفاصيل الواقعة، مؤكدا تلقيه استدعاء من قسم الشرطة فجر اليوم الثلاثاء، بعد تقدم فتاة ببلاغ عن مجهول يملك ساطورا كبيرا قام باستخدامه في تهشيم واجهة المحل وأحواض السمك وتوثيق ذلك عبر هاتفها المحمول.

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة رصدت الجاني، فيما قامت الجهات الأمنية بمهامها للإطاحة به بمساعدة فيديو الفتاة، ونشرت تعميما بمواصفاته، حيث تبين أنه مواطن في الثلاثين من عمره، وموجود بالمستشفى للعلاج من إصابته بزجاج متطاير جرّاء سقوطه عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



وكانت ” صدى ” قد سلطت الضوء على الواقعة..