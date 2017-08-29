" نورتن " تحذر من خطورة شبكات الـ " واي فاي " المجانية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

دعت شركة نورتن العاملة في مجال مكافحة الفيروسات الإلكترونية، مستخدمي شبكات الإنترنت المجانية ” واي فاي ” ، إلى الحذر من الوقوع في مصيدة المتطفلين والقراصنة، ومن ثم تعريض بياتهم لخطر الاستغلال.

وكشف مسح أجرته الشركة أن 95% من مستخدمي هذه الشبكات في الإمارات، تبادلوا معلومات حساسة عبرها، مثل أرقام الحسابات المصرفية أو بيانات تتعلق بالبريد الإلكتروني .

وأكدت 27% ممن شاركوا في المسح في الإمارات (من بين 1000 مستخدم) أنهم دخلوا حساباتهم المصرفية وتبادلوا معلومات مالية عبر شبكات ” واي فاي ” عامة، منها بيانات بطاقاتهم الائتمانية.

وفي الإمارات أيضًا، استخدم 72% شبكات الـ ” واي فاي ” المجانية للدخول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استخدم 61 % منهم الشبكات ذاتها في تفقد بريدهم الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن المستخدمين يعرفون مخاطر الاتصال بمثل هذه الشبكات، فإن غالبيتهم لا يتخذون الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر التي قد تعرض بياناتهم الشخصية لخطر السرقة.

وينصح خبراء التكنولوجيا المستخدمين بالإبقاء على استخدام شبكات الـ ” واي فاي ” في الحدود الدنيا، وعند الضرورة فقط، وعدم الدخول إلى أي شبكة دون التعرف على عواقب استخدامها.

ويوصي الخبراء أيضًا بضرورة التأكد من أن الشبكة موثوق بها، مثل تلك التي تستخدم بروتوكول HTTPS التي تكون محمية من الاختراق إلى حد كبير.